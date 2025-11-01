Cagliari proteste contro il raduno dell’estrema destra | idranti e lacrimogeni sui manifestanti
In città si sono dati appuntamento i militanti di CasaPound e della sua costola giovanile, Blocco studentesco. Avs: “Inaccettabile autorizzare raduni del genere”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Non si fermano in tutta Italia le mobilitazioni per Gaza, con decine di manifestazioni in corso in varie città. A Cagliari ieri, dopo le proteste della mattina nel centro, come annunciato, i manifestanti si sono dati appuntamento davanti al Brotzu e al Policlinico per u - facebook.com Vai su Facebook
Doppio giallo (mancato) a McKennie e rigore chiesto da Conceicao: proteste in Lazio-Juve - X Vai su X
Blocco studentesco a Cagliari, proteste degli antifascisti - Idranti della polizia in azione a Cagliari contro il corteo antifascista che ha cercato di raggiungere il raduno organizzato a poche centinaia di metri da Blocco Studentesc ... Si legge su msn.com
Tentano di forzare blocco: idranti su manifestanti a Cagliari - Momenti di tensione tra un gruppo di antifascisti e il reparto mobile della polizia, che ha usato anche lacrimogeni ... Secondo msn.com
Cagliari, idrante in azione contro antifascisti nella manifestazione del Blocco Studentesco - Alta tensione in centro a Cagliari: da una parte la manifestazione del Blocco Studentesco, dall'altra gli antifascisti. Scrive msn.com