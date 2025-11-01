Cagliari proteste contro il raduno dell’estrema destra | idranti e lacrimogeni sui manifestanti

In città si sono dati appuntamento i militanti di CasaPound e della sua costola giovanile, Blocco studentesco. Avs: “Inaccettabile autorizzare raduni del genere”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

