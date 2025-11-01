Cagliari manifestanti antifascisti tentano di forza il blocco | scontri con la polizia

Le forze dell'ordine in tenuta antisommossa hanno caricato fermato gli attivisti, che volevano raggiungere gli "avversari" di Blocco Studentesco. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Cagliari, manifestanti antifascisti tentano di forza il blocco: scontri con la polizia

Scopri altri approfondimenti

Casteddu Online - Cagliari Online. . Cagliari ancora in piazza per Gaza: il corteo blocca via Roma ma gli automobilisti applaudono i manifestanti- E c’è anche chi ha portato il cagnolino con tanto di bandana palestinese. Per la pace, per donne e bambini mass - facebook.com Vai su Facebook

Tentano di forzare blocco: idranti su manifestanti a Cagliari - Momenti di tensione tra un gruppo di antifascisti e il reparto mobile della polizia, che ha usato anche lacrimogeni ... avvenire.it scrive

Cagliari, corteo del Blocco studentesco e presidio di antifascisti: fumogeni e idrante (Video) - Pomeriggio ad alta tensione a Cagliari dove sono in corso due manifestazioni contrapposte: il corteo del Blocco studentesco (il movimento giovanile legato a CasaPound) e il presidio di ... Come scrive youtg.net

Tre fermi dopo gli scontri tra Polizia e antifascisti a Cagliari - Scontri tra polizia e manifestanti del corteo antifascista a Cagliari tra via Lanusei e via Sonnino, in pieno centro cittadino. Secondo quotidiano.net