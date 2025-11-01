Cagliari il progetto giovani funziona | c’è un dato che premia la squadra allenata da Pisacane E sul futuro i sardi non hanno assolutamente dubbi

Cagliari, il progetto di Pisacane riparte dai giovani: Prati e Gaetano guidano la rinascita rossoblù. Una linea destinata a dare risultati importanti. Il Cagliari di Fabio Pisacane continua a distinguersi per una chiara identità fondata sui giovani e sulla valorizzazione del talento. La società rossoblù ha scelto di costruire il proprio futuro puntando su una . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Cagliari, il progetto giovani funziona: c’è un dato che premia la squadra allenata da Pisacane. E sul futuro i sardi non hanno assolutamente dubbi

Scopri altri approfondimenti

Cagliari accoglie UNICORE: Annet e Musie iniziano il loro percorso in UniCA! L'Università di Cagliari rafforza il suo impegno nel progetto UNICORE (University Corridors for Refugees), il programma coordinato da UNHCR che garantisce canali legali e s - facebook.com Vai su Facebook

Sassari, Thiesi e Cagliari nel progetto contro la dispersione scolastica record nell'Isola - X Vai su X

Cagliari, una rosa alquanto giovane! Un dato fa sorridere Prati e Gaetano: ecco di che si tratta - Eppure c’è un dato di spicco targato Prati e Gaetano: ve lo sveliamo L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha dedicato un ap ... Scrive cagliarinews24.com

Cagliari, giovani e consapevolezza: «Guardami… nel mio bellissimo caos» - È questo il cuore di “In Divenire – percorso di consapevolezza e arricchimento del sé”, progetto che ... unionesarda.it scrive

Birrificio e Ateneo Cagliari, ecco vincitori Progetto Ichnusa - Giornate di testimonianze, formazione, confronto e lavori di gruppo: sono questi i punti di forza che da 14 anni contraddistinguono il "Progetto Ichnusa", iniziativa promossa dal birrificio di ... Si legge su ansa.it