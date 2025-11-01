Cagliari emergenza infortuni in casa rossoblù? Ecco i giocatori del tecnico Pisacane a rischio per la sfida di Serie A contro la Lazio
Cagliari in allarme infortuni: i giocatori di Pisacane a rischio per la sfida di Serie A contro la Lazio. Le ultimissime La marcia di avvicinamento del Cagliari alla delicata sfida di lunedì contro la Lazio è segnata da un bollettino medico tutt’altro che rassicurante. Sono infatti quattro i giocatori a rischio forfait, una situazione che . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
Giornata di condivisione importante Ieri la Croce Bianca Monserrato ha avuto il piacere di partecipare all’incontro “Agire in Emergenza – Primo Soccorso per Studenti”, organizzato dall’associazione Elsa Cagliari presso l’Università di Cagliari - Facoltà di S - facebook.com Vai su Facebook
Lazio, emergenza in attacco per Sarri: Dia farà gli straordinari - In casa biancoceleste Maurizio Sarri deve ancora fare i conti con i tanti infortuni, al netto del tentativo di ... Riporta fantacalcio.it
Due punti in 5 partite, il Cagliari scivola in zona salvezza - E, dopo i numeri da record delle prime giornate, casca in piena zona salvezza. Da msn.com
Lazio, emergenza senza fine: anche Marusic rischia di saltare la Juve | OneFootball - La Lazio, complici i tanti infortuni, si sta pian piano ritrovando con una rosa sempre più corta. Si legge su onefootball.com