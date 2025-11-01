Cagliari antifascisti tentano di forzare il cordone di polizia | idranti in azione

Confronto tra le strade del centro di Cagliari tra forze dell'ordine e manifestanti antifascisti che vogliono raggiungere il corteo di Blocco Studentesco. Nel tentativo di forzare il cordone di polizia, i dimostrati sono stati respinti con gli idranti dalle camionette del Reparto Mobile. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Cagliari, antifascisti tentano di forzare il cordone di polizia: idranti in azione

