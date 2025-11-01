Cadono calcinacci dal ponte di via Di Vagno | area transennata per le verifiche
Un'area sottostante il ponte di via Di Vagno, che collega i quartieri Japigia e Madonnella, è stata transennata ieri dalla Polizia locale di Bari. Gli agenti sono intervenuti sul posto con i vigili del fuoco, in seguito alla segnalazione della caduta di alcuni calcinacci, che avrebbe messo in. 🔗 Leggi su Baritoday.it
