Cadono calcinacci dal ponte di via Di Vagno | area transennata per le verifiche

Baritoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'area sottostante il ponte di via Di Vagno, che collega i quartieri Japigia e Madonnella, è stata transennata ieri dalla Polizia locale di Bari. Gli agenti sono intervenuti sul posto con i vigili del fuoco, in seguito alla segnalazione della caduta di alcuni calcinacci, che avrebbe messo in. 🔗 Leggi su Baritoday.it

