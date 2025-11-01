Cade dalla pianta mentre coglie le olive grave un 80enne soccorso con Pegaso

Subbiano (Arezzo), 1 novembre 2025 – Un uomo di 80 anni si è ferito gravemente cadendo da una pianta mentre stava raccogliendo le olive. E’ accaduto nel pomeriggio di oggi, sabato 1 novembre, nel Comune di Subbiano, in una zona impervia in località Monte Giovi. L’uomo si trovava su un olivo ed è caduto da un’altezza di circa 4 metri. Sul posto, oltre al personale del 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che dopo aver immobilizzato l’infortunato hanno provveduto al trasporto a piedi verso l’ambulanza. L’uomo è stato infine trasportato a Careggi con l’elisoccorso Pegaso. . 🔗 Leggi su Lanazione.it

