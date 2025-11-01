Cade dal balcone ad una festa di Halloween | grave un 15enne
Tempo di lettura: < 1 minuto Stava partecipando ad una festa in maschera in occasione di Halloween quando improvvisamente un 15enne cade dal balcone dell’abitazione, un rovinoso volo dal terzo piano dello stabile. Il fatto è nella tarda serata di ieri a Torelli di Mercogliano. Nella caduta da oltre dieci metri l’adolescente ha riportato gravi ferite al rene e il quadro clinico compessivo è ritenuto grave dai santiari del Moscati dove è stato prima sottoposto ad un intervento nella notte, poi trasferito in terapia intensiva in prognosi riservata. Il giovane, residente a Ospedaletto d’Alpinolo, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, sarebbe caduto accidentalmente dalla finestra della mansarda dove stavano festeggiando. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
