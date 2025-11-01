Cade da quattro metri d' altezza mentre coglie olive | 80enne in ospedale
Sono stati i vigili del fuoco a intervenire per prestare soccorso a un uomo, ultraottantenne, feritosi dopo essere caduto da una scala mentre raccoglieva olive. L'episodio è accaduto oggi, 1° novembre, in una zona particolarmente impervia nei pressi di Monte Giovi, località del comune di Subbiano. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
