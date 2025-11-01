Cacciatela subito Tale e Quale show post esibizione con polemica | il pubblico contro di lei

La serata di venerdì di Tale e Quale Show ha offerto uno spettacolo interamente ispirato alla notte di Halloween, tra scenografie gotiche, luci spettrali e un’atmosfera sospesa tra l’eleganza e l’ironia più nera. Carlo Conti ha guidato il pubblico in un viaggio nel mondo dell’orrore, tra travestimenti spettacolari e imitazioni al limite del surreale. Del resto, qualcosa di “terrificante” doveva pur esserci, e infatti due esibizioni in particolare sono state definite quasi da film horror. >> I ncidente stradale mortale, inferno in galleria: impatto devastante. Statale chiusa A sorprendere in positivo sono stati Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, che hanno vestito i panni di Frankenstein e Mercoledì Addams portando sul palco un medley travolgente e curato nei minimi dettagli. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Argomenti simili trattati di recente

"Cacciatela subito". Grande Fratello, cartellino rosso per Simona Ventura: le voci si sono alzate, cosa sta succedendo lontano dalle telecamere - facebook.com Vai su Facebook

Tale e Quale Show: ecco la classifica e il vincitore della prima puntata - La prima classifica provvisoria di Tale e Quale Show 2025 porta con sè un sorprendente terzo posto: ecco tutte le posizioni e chi ha vinto la puntata. Da movieplayer.it

Bufera su Tale e Quale Show: “Scartata perché sei grassa”/ Sfogo durissimo della showgirl - A poche settimane dall'inizio della nuova stagione di Tale e Quale Show, una showgirl si lascia andare ad uno sfogo durissimo svelando un retroscena. Riporta ilsussidiario.net

Tale e Quale Show 2025, classifica e vincitore della quarta puntata - La puntata in onda ieri sera di Tale e Quale Show 2025 ha portato sul podio un concorrente che solitamente 'riposa' nella parte bassa della classifica: ecco di chi si tratta La nuova edizione di Tale ... Come scrive movieplayer.it