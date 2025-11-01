Caccia al look Il richiamo della giungla… è in città
N ella giungla urbana, vince chi osa. L’animalier in tutte le sue fogge torna a graffiare nell’Autunno-Inverno 20252026, mescolando grinta e glamour. È il pattern che d’istinto tutte vogliono indossare in questa stagione, capace di trasformare soprattutto i capispalla in espressioni di pura personalità. Sharon Stone, la regina indiscussa dei look animalier X Leggi anche › 5 consigli di stile per indossare il maculato a 20, 30, 40, 50 e 60 anni Cappotto o pelliccia? Un richiamo felino che non conosce regole. se non quella di farsi notare. Anche in versione marrone da “orsacchiotto”. Perché oggi il lato wild del guardaroba è più morbido che mai. 🔗 Leggi su Iodonna.it
