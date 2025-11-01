Cacao | dolcissimo micino cerca casa l' appello di una volontaria
Cacao è un micino speciale di soli 10 mesi, dolce, affettuoso, abituato al contatto umano fin da piccolissimo. Ama le coccole, ama farle. e soprattutto cerca una famiglia che lo ami per sempre. Ha un carattere tenero, equilibrato, curioso e coccolone. Adora la compagnia delle persone. Verrà. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Base al cacao , delicata crema diplomatica al cioccolato con noci e banane , stuccata con crema mascarpone e biscotti oreo per un dolcissimo compleanno ?#creazionidipam #sangiorgiodinogaro #tortacompleanno #tortaconpanna #cake #happybirt - facebook.com Vai su Facebook
Un dolce lavoro per Expo? Lo stand del cacao vi cerca... - A poco più` di dieci giorni dall’apertura di Expo Milano 2015, il Cluster Cacao e Cioccolato continua a fare il pieno di visitatori. Lo riporta ecodibergamo.it