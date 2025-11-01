C-14 | arriva al cinema il film inchiesta che riaccende il dibattito sulla Sacra Sindone
Il grande mistero della Santa Sindone raccontato in un film inchiesta: si tratta di “C-14” che verrà proiettato sul grande schermo e metterà al centro il discusso lenzuolo. Per i credenti è oggetto di venerazione, una reliquia tra le più preziose: la Santa Sindone che si trova a Torino è il lenzuolo che ha rivestito. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Altre letture consigliate
GIOMETTI CINEMA PRATO CHAINSAW MAN È QUI!!!! Il fenomeno mondiale arriva sul grande schermo con una nuova avventura originale. Chainsaw Man - Il Film: La Storia di Reze è ORA al cinema. #ChainsawManIlFilm - facebook.com Vai su Facebook
“C-14”: arriva al cinema il film inchiesta che riaccende il dibattito sulla Sacra Sindone - 14, il film inchiesta sul mistero della Sacra Sindone arriva al cinema con l’intento di unire fede e scienza La realizzazione di questo film, che prende il nome, C- Come scrive lalucedimaria.it