Butta il borsello con la droga alla vista dei carabinieri arrestato a Nettuno

Nettuno, 1 novembre 2025 – I carabinieri della stazione di Nettuno hanno arrestato in flagranza di reato un 31enne residente ad Anzio, gravemente indiziato del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante un servizio di perlustrazione del territorio, i militari hanno notato l’uomo aggirarsi a piedi con atteggiamento sospetto. Alla vista della pattuglia, il 31enne ha improvvisamente lanciato un borsello nel tentativo di disfarsene e si è allontanato con passo veloce. Il gesto non è però sfuggito ai Carabinieri che, dopo averlo prontamente bloccato, hanno recuperato il borsello, all’interno del quale sono stati rinvenuti 8,5 g di crack suddivisi in 29 dosi e una dose di cocaina. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

