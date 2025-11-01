Buscemi e i disservizi telefonici | Guasto irrisolto da tempo

Lanazione.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"La situazione è ormai divenuta insostenibile. Le scuole devono poter comunicare in modo tempestivo e sicuro con le famiglie". Sbotta così l’assessore comunale all’istruzione Riccardo Buscemi, intervenendo sui gravi disservizi alle linee telefoniche e internet che da settimane colpiscono alcuni plessi dell’ Istituto comprensivo “Niccolò Pisano” di Marina. I guasti riguardano la scuola dell’infanzia “Ceccherini” e le primarie “Viviani” e “Rismondo”, dove le difficoltà di collegamento stanno creando notevoli disagi a docenti e genitori. Per garantire la continuità dei contatti con le famiglie, il Comune ha chiesto al gestore "di fornire in via provvisoria telefoni cellulari, ma i problemi di connettività non risultano ancora risolti nonostante i continui solleciti dell’amministrazione". 🔗 Leggi su Lanazione.it

buscemi e i disservizi telefonici guasto irrisolto da tempo

© Lanazione.it - Buscemi e i disservizi telefonici: "Guasto irrisolto da tempo"

Approfondisci con queste news

Guasto su rete Vodafone, disservizi Asl di Teramo e L'Aquila - Infratel ha colpito vaste aree delle province di Teramo e L'Aquila questa mattina, causando significativi disservizi nei sistemi informatici delle Asl locali. ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Buscemi Disservizi Telefonici Guasto