"La situazione è ormai divenuta insostenibile. Le scuole devono poter comunicare in modo tempestivo e sicuro con le famiglie". Sbotta così l’assessore comunale all’istruzione Riccardo Buscemi, intervenendo sui gravi disservizi alle linee telefoniche e internet che da settimane colpiscono alcuni plessi dell’ Istituto comprensivo “Niccolò Pisano” di Marina. I guasti riguardano la scuola dell’infanzia “Ceccherini” e le primarie “Viviani” e “Rismondo”, dove le difficoltà di collegamento stanno creando notevoli disagi a docenti e genitori. Per garantire la continuità dei contatti con le famiglie, il Comune ha chiesto al gestore "di fornire in via provvisoria telefoni cellulari, ma i problemi di connettività non risultano ancora risolti nonostante i continui solleciti dell’amministrazione". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Buscemi e i disservizi telefonici: "Guasto irrisolto da tempo"