Luciano Spalletti debutta sulla panchina della Juventus con una vittoria. I bianconeri passano 2-1 sul campo della Cremonese, nell'anticipo del sabato, valido per la decima giornata di Serie A. Prestazione convincente della Juve, al netto della sofferenza finale, tanto che bastano solo novanta secondo per andare in gol. Filip Kostic sfrutta un assist involontario di Vandeputte e mette in rete. Trovato il vantaggio i bianconeri dominano il campo e sfiorano il raddoppio in varie occasione. Al 27' Locatelli centra il palo. Nella ripresa sale di tono la Cremonese. Al 68' è Andrea Cambiaso a mettere al sicuro il risultato, mettendo il sigillo ad una grande prestazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Buona la prima di Spalletti sulla panchina della Juve: i bianconeri passano a Cremona