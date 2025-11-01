Buona la prima di Spalletti la Juventus vince 2-1 a Cremona

Ilgiornaleditalia.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gol di Kostic e Cambiaso. Vardy l'ha riaperta nel finale. CREMONA - Buona la prima per Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus: i bianconeri battono in trasferta la Cremonese per 1-2 e trovano la seconda vittoria consecutiva in campionato. Nel giorno del 128esimo anniversario dalla fondazion. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

buona la prima di spalletti la juventus vince 2 1 a cremona

© Ilgiornaleditalia.it - Buona la prima di Spalletti, la Juventus vince 2-1 a Cremona

Altre letture consigliate

buona prima spalletti juventusBuona la prima di Spalletti sulla panchina della Juve: i bianconeri passano a Cremona - Primi tre punti e ottimo impatto per Spalletti sulla panchina bianconera ... Come scrive msn.com

buona prima spalletti juventusJuventus in vantaggio dopo 2 minuti a Cremona: è di Kostic il primo gol dell’era Spalletti - Filip Kostic firma il primo gol dell'era Spalletti, segnando dopo 2 minuti il gol del vantaggio della Juventus contro la Cremonese ... Si legge su gianlucadimarzio.com

buona prima spalletti juventusVardy non rovina l'esordio a Spalletti: 2-1 della Juve contro la Cremonese - Nel match che chiude il sabato della decima giornata di Serie A i bianconeri espugnano lo Zini battendo la Cremonese con un gol per ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Buona Prima Spalletti Juventus