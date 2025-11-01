Buona la prima di Spalletti la Juve passa a Cremona

AGI - La Juve regala una vittoria a Luciano Spalletti all'esordio sulla panchina bianconera: a Cremona decidono il gol lampo di Kostic al secondo minuto e il raddoppio di Cambiaso al 68mo. Inutile la rete di Vardy all'85mo per i grigiorossi che fissa il punteggio sull'1-2 finale. 🔗 Leggi su Agi.it

