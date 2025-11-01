Buon compleanno Lello Arena Federica Filipponi Antonella Elia

Buon compleanno Federica Filipponi, Lello Arena, Giorgio Bertucelli, Salvatore Adamo, Raffaele Minichiello, Riccardo de Corato, Salvatore Torrisi, Michele Brambilla, Demetrio Battaglia, David Ermini, Massimo Corsaro, Antonella Elia, Enrique Balbontin, Tiberio Guarente, Alice Bellagamba, Tommaso Bianchi, Lisa Magdalena Agerer, Pierluigi Aprea, Federica Apollonio. Oggi 1° novembre compiono gli anni: Federica Filipponi, stilista; Giorgio Bertucelli, ingegnere nucleare; Valeriano Pelizzari, ex pattinatore; Maurizio Scattorin, attore, doppiatore; Luigi Roth, dirigente d’azienda; Raffaele Uzzi, doppiatore, attore; Salvatore Adamo, cantautore; Fabio Ciani, politico; Franco Cioni, rugbista; Luigino Vallongo, ex calciatore, allenatore; Ennio Remondino, giornalista; Enrico Maggioni, ex ciclista, dirigente; Carla Cantone, sindacalista, politica; Cesare Montecucco, patologo; Luciano Cesini, ex calciatore, allenatore; Gianfranco Geromel, ex calciatore; Giorgio Gatti, baritono; Giorgio Piola, giornalista; Raffaele Minichiello, ex militare; Mauro Paoluzzi, compositore, arrangiatore, discografico; Felicio Angrisano, ammiraglio; Riccardo de Corato, politico; Lello Arena, attore; Roberto Capuzzo Dolcetta, astrofisico; Rocco Barbaro, cabarettista; Natale d’Amico, politico; Massimo Bianchi, ex calciatore; Enzo Mocellin, ex calciatore; Aldo Penna, scrittore, politico; Salvatore Torrisi, politico; Vinicio Verza, ex calciatore; Cristina Sparagana, poetessa, traduttrice. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Lello Arena, Federica Filipponi, Antonella Elia

