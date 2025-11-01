Bunkeraggio di gas in porto | stop alle deroghe approvato il regolamento

Triesteprima.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla base del molo VII è ormeggiata da giorni una portacontainer battente bandiera maltese, affiancata da una nave francese. Si tratta della Cma Cgm Salamanque e della Ravenna Knutsen. La loro presenza nello scalo giuliano non è casuale. Trieste è uno dei porti italiani dove si possono effettuare. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Lungomare di Porto Sant'Elpidio, stop ai bivacchi: scattato un altro sgombero, in azione carabinieri e polizia locale - Extracomunitari senza permesso di soggiorno e senzatetto, dopo gli sgomberi di lunedì scorso su alloggi occupati abusivamente, altri sgomberi si sono verificati giovedì sera in un ... Secondo corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Bunkeraggio Gas Porto Stop