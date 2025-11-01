Bunkeraggio di gas in porto | stop alle deroghe approvato il regolamento

Alla base del molo VII è ormeggiata da giorni una portacontainer battente bandiera maltese, affiancata da una nave francese. Si tratta della Cma Cgm Salamanque e della Ravenna Knutsen. La loro presenza nello scalo giuliano non è casuale. Trieste è uno dei porti italiani dove si possono effettuare. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

MEIN SCHIFF RELAX RICEVE SECONDA VOLTA BUNKER BIO Per la seconda volta #MeinSchiffRelax nel porto di Barcellona è stato rifornita con successo con bio-GNL, questa volta circa 2.000 metri cubi di carburante rispettoso del clima. . . #TUICruises - X Vai su X

MEIN SCHIFF RELAX RICEVE SECONDA VOLTA BUNKER BIO Per la seconda volta #MeinSchiffRelax nel porto di Barcellona è stato rifornita con successo con bio-GNL, questa volta circa 2.000 metri cubi di carburante rispettoso del clima. . . #MeinSchiffR - facebook.com Vai su Facebook

Lungomare di Porto Sant'Elpidio, stop ai bivacchi: scattato un altro sgombero, in azione carabinieri e polizia locale - Extracomunitari senza permesso di soggiorno e senzatetto, dopo gli sgomberi di lunedì scorso su alloggi occupati abusivamente, altri sgomberi si sono verificati giovedì sera in un ... Secondo corriereadriatico.it