Bugonia | 7 differenze tra il film di Emma Stone e il film sudcoreano che lo ha ispirato

Bugonia segue in gran parte la stessa trama del film sudcoreano che lo ha ispirato, ma il film con Emma Stone apporta alcune modifiche molto significative agli elementi specifici dei personaggi di Save the Green Planet! Entrambi i film sono incentrati su un amministratore delegato di un’azienda farmaceutica che viene rapito da un uomo disturbato che crede che l’amministratore delegato sia un alieno. Entrambi i film sono commedie dark con una visione cruda dell’umanità, e il finale di Bugonia non fa molto per contrastare gli elementi cupi del finale di Save the Green Planet! Tuttavia, le differenze in Bugonia introducono alcune sfumature uniche al film che mancavano alla satira fantascientifica originale. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

