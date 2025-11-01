Bud Spencer la figlia Cristiana | Un papà fantastico è scappato due volte dalla finestra delle cliniche per dimagrire Terence Hill? Come uno zio

Oggi, venerdì 31 ottobre 2025, Bud Spencer avrebbe compiuto 96 anni. Per celebrarne la memoria, nel salotto de La Volta Buona arriva Cristiana Pedersoli, sua figlia. Durante la puntata. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Bud Spencer, la figlia Cristiana: «Un papà fantastico, è scappato due volte dalla finestra delle cliniche per dimagrire. Terence Hill? Come uno zio»

