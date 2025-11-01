Bucchioni a EDC | Juve società debole Spalletti farà zittire i giocatori
Bucchioni, autore di una biografia su Spalletti: “La Juve aveva bisogno di un allenatore che non si faccia sbranare dallo spogliatoio” Enzo Bucchioni, storica firma del giornalisimo sportivo italiano ed autore del libro “Spalletti, il vincente” commenta a EDC l’arrivo del tecnico ex Napoli e Roma sulla panchina della Juventus. I motivi della scelta Si aspettava, Bucchioni, la scelta di Spalletti? “Si, perché la Juventus in questo momento aveva bisogno di un carismatico. Aveva bisogno di uno che sappia rimettere a posto lo spogliatoio. Tudor non era l’uomo giusto: Spalletti andava preso già in estate. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
