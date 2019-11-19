Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Capodanno 2026 a Rimini e Milano Marittima: idee per un fine anno glamour danielebartocciblog.
Traffico Lazio del 01-11-2025 ore 17:30 romadailynews.it
Dracula torna al cinema: tutte le rappresentazioni cinematografiche del personaggio metropolitanmagazine
Real Sociedad-Athletic Bilbao (sabato 01 novembre 2025 ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. ... infobetting.com
Terni, storica attività si amplia e rinnova: “Costituiti rapporti di condivisione con generazioni di clienti”
Correva l’anno 1956, oltre mezzo secolo fa. L’ autostrada A1 posava la prima pietra così come il v... ► ternitoday.it
Vigilante muore dopo essere stato travolto da un cancello di ferro durante un controllo
Travolto e ucciso da un cancello mentre stava svolgendo il suo lavoro. Carmine Griffone, 55 anni, è... ► ilfattoquotidiano.it
Omicidio di Hekuran Cumani, in carcere un 21enne di Perugia. Agli amici ha detto: “Ho bucato qualcuno”
Prima la serata in discoteca, poi una discussione su una partita di calcio e infine la violenta ris... ► ilfattoquotidiano.it
Tragedia durante un'arrampicata a Roccamorice: morta una persona e diversi feriti
Tragedia a Roccamorice, nel Pescarese, nel primo pomeriggio del primo novembre. Una persona, di cu... ► ilpescara.it
Napoli Como, segui il live del match che apre la decima giornata di Serie A con noi: formazioni uff... ► calcionews24.com
Bagno a Ripoli, aggiornamento sui progetti di viabilità \ VIDEO
Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Pignotti (@france... ► firenzetoday.it
Juric furioso con l’Atalanta per il KO di Udine: “Non mi è piaciuto niente e sono gentile a dire così”
L'Atalanta non gioca sul campo dell'Udinese e rimedia una sconfitta che fa imbestialire Ivan Juric:... ► fanpage.it
Udinese Atalanta 1 0: l'ex Zaniolo ferma la Dea
Udine, 1° novembre 2025 – Colpaccio dell’Udinese che, grazie al gol segnato al 40’ dall’ex di giorn... ► sport.quotidiano.net
Terni, i ristoranti più ‘popolari’ della città e provincia: le speciali classifiche e gli indicatori utilizzati
‘Il ristorante a portata di App’. La città di Terni annovera ventisei attività ristorative che son... ► ternitoday.it
Atalanta, adesso è crisi: a Udine è trafitta dall’ex Zaniolo
Bergamo, 1 novembre – Una brutta Atalanta perde l’imbattibilità in campionato cadendo al BluEnergy ... ► sport.quotidiano.net
I ravers si preparano alla notta di festa, le forze dell'ordine pianificano controlli e deflusso
E' proseguito per tutto il giorno il viavai di giovani presso l'ex stabilimento Bugatti di Campoga... ► modenatoday.it
Traballa di nuovo la maggioranza a San Giovanni Rotondo: aut aut di Viscio, che scarica il vicesindaco
Pasquale Viscio, consigliere comunale di San Giovanni Rotondo, a nome della lista civica ‘Insieme’... ► foggiatoday.it
L'azzurro sfida il tedesco per un posto in finale e per restare in corsa per il numero 1. Auger-A... ► corriere.it
Halloween accende Fano, risposta tiepida del commercio
Fano, 1 novembre 2025 – Un pomeriggio da città viva, colorata, festosa. Piazza XX Settembre gremita ... ► ilrestodelcarlino.it
Verso le Regionali, Conte a Bari: "Decaro miglior interprete per il progetto politico della coalizione"
Giuseppe Conte arriva a Bari per una delle tappe del tour elettorale in vista delle elezioni regio... ► baritoday.it
L'azzurro sfida il tedesco per un posto in finale e per restare in corsa per il numero 1. Auger-A... ► corriere.it
Prato, colpi di mannaia contro moglie e figlio: arrestato un 48enne
ABBONATI A DAYITALIANEWS Violenta aggressione in famiglia Tragedia a Prato, dove un uomo di ... ► dayitalianews.com
Drew McIntyre: “Voglio prima distruggere Cena al microfono, poi sconfiggerlo sul ring”
Drew McIntyre non vuole solo affrontare John Cena sul ring, desidera prima sfidarlo e distrug... ► zonawrestling.net
Insigne, cuore e leadership: “Per il gruppo ci sarò sempre”
Tempo di lettura: 2 minutiRoberto Insigne ha parlato al termine della spettacolare vittoria dell’A... ► anteprima24.it
Dal 12 novembre stop alla pornografia online per i minori. Lo psicologo Piccolo: “Una norma di civiltà, non di moralismo”
Dal 12 novembre 2025 anche l’Italia introdurrà la verifica dell’età per accedere ai siti pornografic... ► gazzettadelsud.it
Cugini su Gimenez: “Se non hai la fiducia intorno, come fai a giocare? Non si può…”
Intervistato dai microfoni di TMW durante 'Maracanà', Mimmo Cugini ha parlato di Santiago Gimenez, a... ► pianetamilan.it
Il Napoli affronta il Como al Maradona per la decima giornata di Serie A. Conte per la sfida delica... ► ilnapolista.it
Terni, tradizioni conservate nel tempo: a ‘ruba’ i fiori e le ‘Fave dei morti’ e gran folla al cimitero GALLERIA FOTOGRAFICA
Città che vai, tradizioni che trovi. Anche a Terni la festività di Ognissanti e la successiva gior... ► ternitoday.it
Ballando con le stelle 2025: le anticipazioni e gli ospiti della sesta puntata, 1 novembre Questa s... ► tpi.it
Viabilità Roma Regione Lazio del del 01 11 2025 ore 17:25
Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio de... ► romadailynews.it
Poliziotto morto a Torre del Greco: la ricostruzione di una notte assurda Un arrestato, deve rispondere di omicidio stradale
La questura di Napoli nella notte aveva diffuso la notizia della morte a causa di un sinistro strad... ► noinotizie.it
Il Napoli ha comunicato in via ufficiale quelle che sono le scelte di Antonio Conte contro il Como:... ► spazionapoli.it
Mercato immobiliare e investimenti, quali sono le case a cui tutti danno la "caccia"
In un mercato immobiliare in continua evoluzione, la ricerca dell'abitazione perfetta, quella in g... ► firenzetoday.it
Sicurezza, telecamere private collegate con il Comune: Menna chiama a raccolta i cittadini
Immagini che arrivano dalle telecamere private di abitazioni, condomini e attività commerciali per... ► chietitoday.it
Iga Swiatek domina Madison Keys e comincia bene nelle WTA Finals a Riad
Buona la prima per Iga Swiatek. La n.2 del mondo ha iniziato in maniera convincente il proprio camm... ► oasport.it
San Pietro e Colosseo invasi da saltafila e promoter turistici, fermati venti abusivi
San Pietro e Colosseo assediati da saltafila e tour operator abusivi a caccia di turisti. Le pattu... ► romatoday.it
Cremonese Juve, attenzione all’attacco della formazione di Nicola: bianconeri doppiati in quella statistica! Il dato sui biancogrigiorossi
di Redazione JuventusNews24Cremonese Juve, la statistica impietosa che preoccupa Spalletti: i bianco... ► juventusnews24.com
Furto al Louvre, incriminati anche una 38enne e un 37enne: “Accusati di rapina organizzata e associazione a delinquere”
Un uomo di 37 anni e una donna di 38 sono stati incriminati per il furto al Louvre di Parigi. I due... ► lapresse.it
Svolta nelle indagini del furto del Louvre: arrestata una complice di 38 anni
Parigi, 1 novembre 2025 – Sono passate quasi due settimane dal clamoroso furto nella Galleria d’Apo... ► quotidiano.net
“Il giallo delle nuove telecamere in città: sono installate e funzionanti?”
“Da mesi sentiamo annunciare nuovi impianti di videosorveglianza in città, ma a oggi nessuno sa qu... ► parmatoday.it
Caso Amato, la figlia: "Il movente non regge alla prova della logica, continueremo a combattere"
Una presa di posizione netta e accorata quella di Anna Chiara Amato, figlia del medico Giampaolo, ... ► bolognatoday.it
Aniello Scarpati, come è morto il poliziotto nella Volante: il Suv sbanda in curva, lo schianto inevitabile e i soccorsi dei colleghi
E' attonita e scossa dal dolore la città di Ercolano, colpita al cuore dalla notizia della morte di ... ► leggo.it
La Virtus Aversa nella tana dell'Essence Fano
Dopo la bella vittoria casalinga contro Prata di Pordenone, la Virtus Aversa si prepara a tornare ... ► casertanews.it
Phisikk du role – Giustizia vo ancora cercando. Ch’è sì cara
Chiuso il capitolo parlamentare della riforma costituzionale della giustizia, con dentro la vexata ... ► formiche.net
Gol Savona, l’ex Juventus trova la sua prima gioia in Premier League: stende lo United con questa rete
di Redazione JuventusNews24Gol Savona, l’ex talento bianconero trova la sua prima gioia: un gol da r... ► juventusnews24.com
Napoli Como, le scelte ufficiali di Conte e Fabregas. Questi i calciatori che scenderanno in campo ... ► calcionews24.com
Vivono nei boschi a Vasto senza acqua ed energia elettrica: perché rischiano di perdere i figli
Il pm ha chiesto la sospensione o la limitazione della responsabilità genitoriale Una casa di le... ► notizieaudaci.it
Stefano Donato con il suo nuovissimo album “Canzoni dalla scaleo” a Cavriglia
Arezzo, 1 novembre 2025 – Dopo il grande successo di Don Backy, seconda serata della rassegna Mater... ► lanazione.it
Il Napoli non può e non deve sottovalutare il Como di Fabregas. Lo sa bene Antonio Conte e lo sanno... ► spazionapoli.it
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 In rete il rovescio dell’italiano in uscita dal serv... ► oasport.it
Venezuela nel mirino di Washington: la nuova “Dottrina Monroe” e la guerra per il petrolio del XXI secolo
Gli Stati Uniti preparano un intervento “contro i narcos”, ma il vero obiettivo è il controllo ene... ► ilgiornaleditalia.it
Visita pastorale del vescovo Corazza a Santa Rita, Ronco e Villa Selva
Dal 3 al 9 novembre il vescovo Livio Corazza incontrerà l’unità pastorale del Ronco che comprende ... ► forlitoday.it
Lautaro Inter, un Toro in missione col Verona per dimenticare Napoli e Conte: c’è una cosa del suo ex allenatore che non gli è andata giù!
di Redazione Inter News 24Lautaro Inter, la missione col Verona per dimenticare Napoli e Conte: c’è ... ► internews24.com
Quinta sconfitta di fila per l'Audace Cerignola: dal sogno chiamato 'B' alla zona retrocessione
Il vantaggio al 14esimo minuto di Gambale sembrava aver risollevato l'umore in casa Audace Cerigno... ► foggiatoday.it
di Redazione JuventusNews24Ronaldo non dimentica Juve, il “mi piace” al video di Del Piero non passa... ► juventusnews24.com
Juventus: Dybala, legame indelebile con i bianconeri
Like al post ufficiale Paulo Dybala, attaccante della Roma e bandiera juventina dal 2015 al 2022, ... ► ilprimatonazionale.i
"Poltergeist, castelli infestati e foto inspiegabili: così staniamo le bufale”. Le sfide (scientifiche) del cacciatore di misteri
Roma, 1 novembre 2025 – Dai tavolini che si muovono “senza essere toccati”, donne che ricevono imma... ► quotidiano.net
Campagna nazionale “Ci pensa IO”: la trasformazione digitale dei servizi pubblici
La campagna istituzionale "Ci pensa IO" prende avvio il 1º novembre 2025, promossa dal Dipartimento... ► orizzontescuola.it
Udinese Atalanta 1:0 | Ancora una volta Zaniolo, è lui il migliore: le pagelle
L'Udinese vince la seconda partita in casa dopo quella di sabato scorso con il Lecce, ma il peso s... ► udinetoday.it
Mercatino dell'usato in villa comunale, un esempio di solidarietà dal basso
MESAGNE - Un esempio di solidarietà dal basso. È quello proposto in occasione del mercatino dell'u... ► brindisireport.it
L'aeroporto di Reggio Calabria continua a crescere e spera nel milione di passeggeri
Continuano a essere molto positivi i dati di traffico dell'aeroporto Tito Minniti di Reggio Calabr... ► reggiotoday.it
Verso Milan-Roma, Di Marzio svela i convocati rossoneri. C'è un recupero a sorpresa ed un'assenza pe... ► pianetamilan.it
Napoli Como (sabato 01 novembre 2025 ore 18:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. I partenopei puntano a rimanere in vetta
Quello tra Napoli e Como è a tutti gli effetti uno scontro di alta classifica, ma i partenopei non ... ► infobetting.com
“Cilento Festival Pollica”, il 2 novembre arriva Elena Arvigo
Ultimi appuntamenti del Cilento Festival – Pollica, progetto, fortemente voluto dal fondatore e di... ► salernotoday.it
Tragedia a Benevento, muore schiacciato dal cancello del cantiere ferroviario: Carmine Griffone era una guardia giurata
UDINESE-ATALANTA 1-0 MARCATORE : 40' pt Zaniolo. UDINESE (3-5-2) : Okoye 6; Bertola 6.5 (30'st Palma... ► gazzettadelsud.it
Formazione, Giusy Versace: “Alle giovani ragazze dico di credere in voi stesse. Bisogna lavorare, sudare, studiare, approfondire e avere anche un po’ di coraggio e fiducia verso il futuro”
Giusy Versace, membro della VII Commissione Cultura, sport, Istruzione e ricerca del Senato e della... ► orizzontescuola.it
Ascolto, lealtà e senso di responsabilità: così Rossella Falcone proverà a conquistare un seggio in Regione
Ex vicesindaca e assessore al Turismo di Vieste, consigliera di Acquedotto pugliese e imprenditric... ► foggiatoday.it