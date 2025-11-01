Brookfield Inter cosa cambia per il club dopo l’acquisizione del 100% di Oaktree? La spiegazione dell’esperto
di Giuseppe Colicchia : l’avvocato La Francesca. Un cambiamento al vertice della piramide finanziaria, ma senza ripercussioni immediate sulla gestione sportiva. Il fondo canadese Brookfield ha completato l’acquisizione di Oaktree Capital Management, la società statunitense che detiene il controllo dell’Inter. Con un’operazione del valore di circa 3 miliardi di dollari, Brookfield, che già deteneva la maggioranza (il 74%) del fondo statunitense, ha rilevato il restante 26%, arrivando così al controllo totale di Oaktree. 🔗 Leggi su Internews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Inter, Brookfield sale al 100% di Oaktree. Ma per il club non cambia nulla - X Vai su X
Inter, Brookfield sale al 100% di Oaktree. Ma per il club non cambia nulla ? Sarà una svolta epocale? No, ma di sicuro, intanto, un cambiamento tocca il fondo Oaktree, proprietario dell’Inter, che diventa al 100% di Brookfield. Il fondo canadese, tramite un’ - facebook.com Vai su Facebook
Inter, svolta nell’organigramma societario! Cambia ufficialmente il proprietario con Brookfield che prende il comando del club meneghino - Ecco cosa è avvenuto nella struttura societaria nerazzurra L’Inter cambia ufficialmente padrone. Scrive calcionews24.com
Inter, addio Oaktree ora è sotto il controllo del fondo Brookfield - Il fondo canadese Brookfield ha rilevato per 3 miliardi di dollari il 26% di Oaktree, diventando così il nuovo proprietario dell’Inter ... Secondo quifinanza.it
L’Inter passa a Brookfield, chi sono ora i beneficiari effettivi - La vendita dello Stadio Meazza alle due società milanesi Inter e Milan, che cosa cambierà adesso negli assetti della partecipazione ... ilsole24ore.com scrive