Briga e Arianna Montefiori saranno genitori la gioia sui social dopo la lunga attesa

Roma, 1 novembre 2025 – Avevano parlato in tv della gravidanza che non arrivava, perché altre coppie con le stesse difficoltà “non si sentissero sole”. Stavolta condividono la gioia di un nuovo arrivo. Mattia Bellegrandi (per tutti Briga) e Arianna Montefiori aspettano un bambino: lo annunciano sui social con una carrellata di scatti e video che svelano la pancia e raccontano la dolce scoperta: dall’attrice che si emoziona sul lettino mentre guarda il monitor, al battito del cuore del piccolo, fino all'ecografia appesa al collo del loro labrador, Baires. "Ti abbiamo cercato nei nostri sogni, ti abbiamo cullato nel nostro cuore – si legge nel post pubblicato dal cantante –. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Briga e Arianna Montefiori saranno genitori, la gioia sui social dopo la lunga attesa

