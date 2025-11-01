Briga e Arianna Montefiori presto genitori | la prima foto col pancione

“ Ti abbiamo cercato nei nostri sogni, ti abbiamo cullato nel nostro cuore. Grazie per averci scelto come genitori. Siamo sempre stati qui”. Con queste parole, Mattia Briga e Arianna Montefiori hanno annunciato su Instagram l’arrivo del loro primo figlio, condividendo con i fan il loro momento di felicità. Mattia Briga diventa papà. Il cantante romano, noto per la sua sensibilità artistica e per un percorso musicale che spesso ha ignorato le mode del momento (com’è nello stile di Briga, fin dal principio), ha scelto di rivolgersi direttamente al piccolo in arrivo, accompagnando la dedica con una galleria di scatti che raccontano molto delle emozioni di quest’ultimo periodo. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Briga e Arianna Montefiori presto genitori: la prima foto col pancione

Contenuti che potrebbero interessarti

Mattia Briga e Arianna Montefiori diventano genitori: «Ti abbiamo cercato nei nostri sogni». Il dolce annuncio e il nome - «Ti abbiamo cercato nei nostri sogni, ti abbiamo cullato nel nostro cuore. Si legge su msn.com

Briga e Arianna Montefiori diventano genitori, l’annuncio sui social: “Ti abbiamo cercato nei nostri sogni” - Briga e Arianna Montefiori aspettano il loro primo figlio: sui social i teneri scatti della coppia con il pancione dell'attrice in bella mostra ... Scrive fanpage.it

Briga e Arianna Montefiori aspettano un bimbo: “Grazie per averci scelto” - (Adnkronos) – "Ti abbiamo cercato nei nostri sogni, ti abbiamo cullato nel nostro cuore. Da meridiananotizie.it