Briga e Arianna Montefiori diventano genitori l'annuncio sui social | Ti abbiamo cercato nei nostri sogni

Briga e Arianna Montefiori aspettano il loro primo figlio: sui social i teneri scatti della coppia con il pancione dell'attrice in bella mostra. Pochi mesi fa, a Verissimo avevano raccontato le difficoltà a concepire e di aver deciso di intraprendere un percorso alternativo. 🔗 Leggi su Fanpage.it