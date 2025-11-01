Branco di cinghiali invade la Casilina e provoca un brutto incidente

La sera del 31 ottobre 2025, intorno alle ore 22:00, si è verificato un incidente stradale sulla Strada Regionale Casilina nel territorio di Ferentino, in provincia di Frosinone (FR). Un branco di cinghiali ha attraversato improvvisamente la carreggiata, causando un impatto con alcune autovetture. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

