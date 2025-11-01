Brambilla Tassotti e gli altri | gli allenatori a scadenza quelli da una notte di gloria e niente più

Quelli che vanno in panchina con la data di scadenza sulla schiena. Lo sanno, prima ancora di sedersi. Magari qualcuno dentro di sé culla la speranza di potersela giocare, di convincere i dirigenti, di trasformare la parentesi in opportunità. Ma in fondo sanno tutti che la loro è una missione a tempo determinato: consumare entro e non oltre. E’ la storia di Brambilla, Vecchi, Tassotti, ma anche di Castellini, Magnani, Bigica, tutti promossi con scadenza. Ne parla il Quotidiano Nazionale in un pezzo a firma di Doriano Rabotti. La storia di Massimiliano Brambilla. La storia di Massimo Brambilla, allenatore della Juventus per una sola partita in attesa di cedere il posto in panchina da oggi a Luciano Spalletti, non è la prima e non sarà l’ultima. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Brambilla, Tassotti e gli altri: gli allenatori a scadenza, quelli da una notte di gloria e niente più

La panchina degli altri. Brambilla, Vecchi, Tassotti. Promossi con la scadenza - Anche Castellini, Magnani e Bigica hanno ’traghettato’ le squadre sapendo che al loro posto sarebbe arrivato presto un allenatore più blasonato. Scrive msn.com