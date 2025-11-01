Inter News 24 Braglia sulla Juve, l’ex portiere esprime dubbi sulla durata dell’accordo e sulla scelta del nuovo tecnico bianconero. Ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia, ex portiere, ha commentato la scelta della Juventus di affidare la panchina a Luciano Spalletti, esprimendo perplessità sulla durata del contratto e sulle modalità della decisione. «Per me può rientrare. Mi soffermerei su un altro aspetto però: non ho capito gli otto mesi soli di contratto a un tecnico che nella sua carriera può vantare un curriculum invidiabile. Non capisco poi da chi è stato scelto, se da Elkann, Comolli o altri», ha spiegato Braglia, facendo riferimento anche ai vertici societari bianconeri. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Braglia sulla Juve: «Spalletti può lottare per lo scudetto, ma non ho capito perché solo otto mesi di contratto»