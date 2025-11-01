Botte da orbi di fronte alla stazione | maxi rissa con calci e pugni davanti ai passanti

Ancora una rissa davanti alla stazione di Monza. Ancora botte e calci davanti ai pendolari che entravano e uscivano velocemente dalla stazione. Il fatto è accaduto nel tardo pomeriggio di mercoledì 29 ottobre, in via Arosio, davanti all’uscita dello scalo ferroviario. Un pomeriggio di pioggia e. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Botte da orbi dinanzi ad un bar, tre uomini e una donna a giudizio #Benevento - facebook.com Vai su Facebook

Botte da orbi all’uscita da scuola tra due studenti mentre altri ragazzi riprendono la scena con il telefonino corrieresalentino.it/2025/10/botte-… via @Corriere Salentino - X Vai su X

Degrado e spaccio, sos stazione. Botte da orbi tra giovanissimi. I residenti: "Qui non si vive più" - Il tutto per un litigio, tra giovanissimi, in piazzale Marabini, davanti alla stazione di Imola. Scrive ilrestodelcarlino.it

Botte di Natale in stazione. Condannati gli aggressori - Hanno colpito un uomo con un bastone in ferro e lo hanno lasciato agonizzante davanti alla biglietteria della stazione. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Pescara, rapinano un gruppo di ragazzi con spranghe e botte alla stazione centrale. Condannati due 20enni a 4 e 5 anni - Ieri pomeriggio, i giudici collegiali del tribunale di Pescara hanno condannato il 25enne marocchino Fouad Boujarmoune - ilmessaggero.it scrive