Botanicus della casa napoletana Giochi Uniti è il Gioco dell’Anno 2025 a Lucca Comics & Games
Il titolo plastic-free e dalla spiccata vocazione green si aggiudica il primo posto tra 43 candidati e bissa il recente successo dei Paesi Bassi. De Carolis: “È un gioco capace di parlare a pubblici diversi, unendo eleganza, giocabilità e un’identità visiva di grande impatto”. LUCCA – È Botanicus il Gioco dell’Anno 2025. L’edizione italiana del gioco da tavolo, firmato da Samuele Tabellini Ferrari e Vieri Masseini, originariamente pubblicato in Germania da Hans im Glück, si è aggiudicata il riconoscimento più prestigioso del settor e durante la cerimonia ufficiale di Lucca Comics & Games. Ambientato in un elegante giardino botanico ottocentesco, il gioco ha convinto la giuria per l’equilibrio tra immediatezza e profondità strategica, unito a un’estetica raffinata e a una struttura di gioco accessibile anche ai neofiti. 🔗 Leggi su Parlami.eu
