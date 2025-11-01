Borgonzoni | Oltre 100mila euro alla Soprintendenza dell’Emilia-Romagna per due interventi post alluvione
“Destinate risorse per un totale di 115 mila euro alla Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Emilia-Romagna per due interventi mirati alla salvaguardia del patrimonio culturale del territorio danneggiato dai recenti eventi alluvionali che hanno colpito la Regione. Un’azione di tutela. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
È con profondo cordoglio che apprendiamo la scomparsa del grande fotografo napoletano Mimmo Jodice, maestro riconosciuto della fotografia Italiana e internazionale. Colui che ha dedicato oltre sessant’anni al racconto visivo della città, del Mediterraneo e - facebook.com Vai su Facebook
Borgonzoni: “Oltre 100mila euro alla Soprintendenza dell’Emilia-Romagna per due interventi post alluvione” - Il Sottosegretario alla Cultura: "Un’azione di tutela concreta che è ulteriore esempio di attenzione nei confronti della comunità” ... Scrive ravennatoday.it
Oltre 100mila euro stanziati dal Comune per le luci di Natale - Civitanova Marche, 27 settembre 2025 – La giunta già in clima natalizio delibera l’organizzazione delle luminarie e anche quest’anno la spesa supererà i 100mila euro. Come scrive ilrestodelcarlino.it