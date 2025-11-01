Borgo Valsugana fanno esplodere il bancomat e scappano a mani vuote
Un’esplosione nel cuore della notte, la confusione e, infine, la fuga a mani vuote: si potrebbe riassumere così il colpo, o meglio tentato colpo, avvenuto intorno alle 2:15 di oggi, sabato 1° novembre, a Borgo Valsugana.Nel mirino dei malviventi la filiale della Sparkasse di via Roma, con il. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
