Borges teme la Juve | È arrivato un nuovo allenatore e avremo poco tempo per analizzarli Le parole del tecnico dello Sporting

Borges teme la Juve: «È arrivato un nuovo allenatore e avremo poco tempo». Le dichiarazioni del tecnico dello Sporting Lisbona in conferenza. Rui Boerges, allenatore dello Sporting Lisbona, ha parlato dopo la vittoria per 2-0 contro l’Alverca. Di seguito le parole dell’allenatore dei portoghesi in vista della prossima sfida di Champions League contro i bianconeri di Spalletti. INFORTUNIO FRESNEDA – « Iván ha subito una distorsione. Vedremo la gravità nei prossimi giorni » ULTIMA PARTITA – « Abbiamo creato occasioni da gol, ma oggi ci è mancata un po’ di ispirazione in quel senso. Abbiamo effettuato 26 o 27 tiri durante tutta la partita, il che dimostra la nostra capacità di stare nella metà campo offensiva, ma Pedro Gonçalves si è preso tutta l’ispirazione e ha chiuso segnando il 2-0 con un gran tiro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

