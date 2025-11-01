Boom di ragazzini ubriachi nella notte di Halloween numerosi interventi dei sanitari a Torino e provincia

Notte di superlavoro, quella di Halloween ossia di oggi, sabato 1 novembre 2025, per i sanitari del 118 Azienda Zero. Tra le molte di telefonate che ogni notte arrivano alla centrale operativa, infatti, si è verificato un picco di richieste di intervento: almeno 50 chiamate hanno chiesto il. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

