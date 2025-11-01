Il Governo Meloni ha confermato per il 2026 il cosiddetto “ bonus Giorgetti “, già noto come “bonus Maroni”, l’incentivo pensato per trattenere in azienda i lavoratori che hanno maturato i requisiti per la pensione anticipata ma che comunque scelgono di non lasciare il lavoro. Il testo inserito nella Legge di Bilancio 2026 proroga la misura fino al 31 dicembre 2026 mantenendo intatte le regole e ampliando leggermente la platea dei beneficiari. L’obiettivo è quello di alleggerire la pressione sul sistema pensionistico e allo stesso tempo valorizzare l’esperienza dei lavoratori senior. Cos’è e a chi spetta il bonus Giorgetti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Bonus Giorgetti, aumenta lo stipendio: a chi spetta e come funziona