Bonus Giorgetti 2026 chi può avere uno stipendio più alto se rimanda la pensione e quando conviene
La manovra 2026 ha confermato il cosiddetto bonus Giorgetti, che permette di ricevere una busta paga più ricca se si rinuncia alla pensione anticipata e, invece, si resta al lavoro. L'aumento di stipendio vale circa il 9%, ma porta a un assegno pensionistico più basso: la decisione va presa con attenzione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
