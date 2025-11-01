Bonus elettrodomestici 2025 fino a 200 euro via da novembre | come fare richiesta e cosa si può comprare

1 nov 2025

Bonus elettrodomestici 2025 al via nei prossimi giorni. La misura offre fino a 200 euro per l'acquisto di un nuovo apparecchio, purché prodotto in Europa. Si potrà. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Bonus elettrodomestici 2025 fino a 200 euro, via da novembre: come fare richiesta e cosa si può comprare

