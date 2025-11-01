Bonus elettrodomestici 2025 | fino a 200 euro per chi sostituisce i vecchi apparecchi Come funziona e quando parte
A partire dalla metà di novembre 2025 i cittadini potranno richiedere il bonus elettrodomestici, un nuovo incentivo pensato per favorire la sostituzione degli apparecchi vecchi o energivori. 🔗 Leggi su Leggo.it
Bonus elettrodomestici 2025: fino a 200 euro per chi sostituisce i vecchi apparecchi. Come funziona e quando parte - A partire dalla metà di novembre 2025 i cittadini potranno richiedere il bonus elettrodomestici, un nuovo incentivo pensato per favorire ... msn.com scrive
