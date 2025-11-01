Bonus elettrodomestici 2025 | fino a 200 euro per chi sostituisce i vecchi apparecchi Come funziona e quando parte

Leggo.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire dalla metà di novembre 2025 i cittadini potranno richiedere il bonus elettrodomestici, un nuovo incentivo pensato per favorire la sostituzione degli apparecchi vecchi o energivori. 🔗 Leggi su Leggo.it

bonus elettrodomestici 2025 fino a 200 euro per chi sostituisce i vecchi apparecchi come funziona e quando parte

© Leggo.it - Bonus elettrodomestici 2025: fino a 200 euro per chi sostituisce i vecchi apparecchi. Come funziona e quando parte

Argomenti simili trattati di recente

bonus elettrodomestici 2025 finoBonus elettrodomestici 2025 fino a 200 euro, via da novembre: come fare richiesta e cosa si può comprare - La misura offre fino a 200 euro per l'acquisto di un nuovo apparecchio, purché prodotto in Europa. ilmessaggero.it scrive

bonus elettrodomestici 2025 finoBonus elettrodomestici 2025: fino a 200 euro per chi sostituisce i vecchi apparecchi. Come funziona e quando parte - A partire dalla metà di novembre 2025 i cittadini potranno richiedere il bonus elettrodomestici, un nuovo incentivo pensato per favorire ... msn.com scrive

bonus elettrodomestici 2025 finoDa novembre bonus per l'acquisto di elettrodomestici e stop alle telefonate di marketing moleste - Il bonus coprirà fino al 30% del costo di un elettrodomestico, con un limite massimo di 100 euro per prodotto. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Bonus Elettrodomestici 2025 Fino