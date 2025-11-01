Bonny Inter si aprono le porte della nazionale della Costa d’Avorio! La rivelazione del ct | Lo seguiamo da tanto prima che firmasse con i nerazzurri…

Inter News 24 Bonny Inter, si aprono le porte della nazionale della Costa d’Avorio! La rivelazione del ct Emerse Fae sull’attaccante. Le eccellenti prestazioni di Ange-Yoan Bonny con la maglia dell’ Inter non sono passate inosservate nemmeno in Africa. L’attaccante francese, grande protagonista in questo inizio di stagione con gol pesanti in Serie A, ha origini ivoriane ed è finito prepotentemente nel mirino della Nazionale della Costa d’Avorio. A confermare l’interesse è stato il commissario tecnico della selezione africana, Emerse Faé, intervenuto ai microfoni di Canal+. Faé ha spiegato che Bonny è un giocatore che il suo staff segue da molto tempo, addirittura prima che firmasse per il club meneghino. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bonny Inter, si aprono le porte della nazionale della Costa d’Avorio! La rivelazione del ct: «Lo seguiamo da tanto. prima che firmasse con i nerazzurri…»

