Bonny Inter: l’attaccante francese nel mirino della Costa d’Avorio. Il giocatore potrebbe presto indossare la maglia della nazionale. Le eccellenti prestazioni di Ange-Yoan Bonny con la maglia dell’Inter stanno attirando attenzioni anche fuori dall’Italia. L’attaccante francese, protagonista in questo avvio di stagione con gol decisivi in Serie A, ha origini ivoriane e ora è finito . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Bonny Inter, buone notizie per l’attaccante nerazzurro. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione della sua Nazionale. Le ultime