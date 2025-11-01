Bonny Inter buone notizie per l’attaccante nerazzurro Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione della sua Nazionale Le ultime
Bonny Inter: l’attaccante francese nel mirino della Costa d’Avorio. Il giocatore potrebbe presto indossare la maglia della nazionale. Le eccellenti prestazioni di Ange-Yoan Bonny con la maglia dell’Inter stanno attirando attenzioni anche fuori dall’Italia. L’attaccante francese, protagonista in questo avvio di stagione con gol decisivi in Serie A, ha origini ivoriane e ora è finito . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
L'Inter reagisce subito alla sconfitta di Napoli e cala il tris sulla Fiorentina Calhanoglu stappa il match con un bel tiro da fuori, poi gol delizioso di Sucic e chiude il rigore del turco procurato da Bonny. #Inter #InterDipendenza #SerieA #InterFiorentina - facebook.com Vai su Facebook
Bonny trascina l'Inter alla vittoria contro la Roma e permette a Chivu di superare la prima prova del suo esame di maturità. ? @Beppeallegrini2 #RomaInter #SerieA - X Vai su X
Thuram Inter, l’attaccante ritrova la forma migliore: il francese migliora, Chivu scioglie i dubbi domani? Le ultimissime - Le ultime notizie Arrivano buone notizie per l’Inter e per Cristian Chivu: Marcus Thuram ha smaltito de ... Scrive calcionews24.com
Inter e Milan sorridono di nuovo: recuperati due top player - La stagione calcistica di Serie A entra nel vivo con due notizie significative per le squadre milanesi. Secondo newsmondo.it
Inter, Thuram verso il rientro: Chivu decide per Verona - Chivu valuta il rientro del francese per la trasferta contro il Verona. Scrive europacalcio.it