ABBADIA LARIANA In una il volto sorridente, tra il timido e lo sgargiante, con le mani appoggiate sulle gambe. Nell’altra un braccio alzato come quello di un attore che ringrazia dal proscenio i suoi spettatori o il direttore che dirige i musicisti della sua orchestra, il pugno chiuso che esprime la forza ritrovata, lo sguardo quasi beffardo di chi è sopravvissuto. In entrambe, sulla parete, il tricolore, firmato da suoi compagni di nazionale e dagli altri azzurri, la maglia della Ghislanzoni Gal di Lecco che è la sua società sportiva, e la scritta #insiemeabonni circondata da dediche. A più di tre mesi dell’incidente, la promessa della ginnastica azzurra di 23 anni di Abbadia Lorenzo Bonicelli, pubblica il suo primo post e le sue prime due foto sui social, dopo il terribile infortunio di gara il 23 luglio scorso durante le Universiadi di Essen in Germania che gli è quasi costato la vita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bonicelli torna sui social dopo il grave incidente: "Insieme a voi, grazie!"