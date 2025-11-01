Bonazzoli sul centravanti nerazzurro | Pio Esposito mi piace va protetto ma è giusto dargli spazio
Inter News 24 Bonazzoli si è soffermato ad elogiare le qualità del giovane nerazzurro. L’ex attaccante analizza la corsa scudetto ed il talento ex Spezia. Intervistato da Tuttomercatoweb.com, Emiliano Bonazzoli ha offerto la sua visione sulla lotta scudetto e sul momento di Francesco Pio Esposito, giovane attaccante dell’Inter che sta conquistando spazio e consensi nel gruppo guidato da Cristian Chivu. «Tra Conte e Chivu chi è favorito per lo scudetto? C’è molta qualità in questo inizio, a differenza delle passate stagioni dove una squadra prendeva subito il comando. Ora ci sono molte squadre in corsa e questo rende il campionato più bello da vedere», ha spiegato Bonazzoli, sottolineando l’equilibrio che caratterizza la Serie A 202526. 🔗 Leggi su Internews24.com
