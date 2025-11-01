Bologna-Roma Primavera Guidi | Campo difficile hanno una squadra di qualità

La Roma Primavera va a caccia della quinta vittoria consecutiva. Domani, domenica 2 novembre, i giallorossi saranno protagonisti sul campo del Bologna nella decima giornata di campionato. Alla vigilia della sfida, il tecnico Federico Guidi ha parlato ai canali ufficiali del club: “ Sinceramente, pensando alle difficoltà che avevamo avuto durante il ritiro e nelle prime uscite stagionali, era difficile aspettarsi una crescita così esponenziale nel giro di pochi mesi. È una chiara conferma delle potenzialità che hanno questi ragazzi e della mentalità con la quale affrontano ogni singolo allenamento. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

