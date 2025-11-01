Bologna quali saranno le prossime mosse di Italiano? Ecco le ultime novità in vista del derby contro il Parma

Calcionews24.com | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna: ballottaggio in difesa per il derby, Orsolini pronto a tornare in attacco Nonostante i cambiamenti negli interpreti, l’equilibrio difensivo del Bologna rimane un punto fermo. Come scrive Dario Cervellati nel suo articolo su Cor Sport, nell’ultimo mese il tecnico Italiano ha provato diverse combinazioni difensive, schierando Lucumi, Heggem e Vitik in varie formazioni. Questo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

bologna quali saranno le prossime mosse di italiano ecco le ultime novit224 in vista del derby contro il parma

© Calcionews24.com - Bologna, quali saranno le prossime mosse di Italiano? Ecco le ultime novità in vista del derby contro il Parma

News recenti che potrebbero piacerti

Iliad, sfumate le nozze con Tim ecco quali saranno le prossime mosse. Parla l’ad Benedetto Levi - A sette anni dall’avvio della campagna d’Italia, il gruppo di Niel accelera sulla generazione di cassa e si avvicina per la prima volta al breakeven «Con Tim la trattativa è finita. Secondo milanofinanza.it

*Bce: Lagarde, futuro ci dirà quali saranno prossime mosse su tassi - ASTE BOND: emissioni previste per la prossima settimana 05/09/2025 21:50 Mercati: i dati macro italiani ed esteri della prossima settimana (Isp) 05/09/2025 21:40 Mercati: i dati macro italiani ed ... Da milanofinanza.it

Le mosse rossoblù, Corriere di Bologna: "Lucumi, ora si tratta. Guai per Sulemana" - Guai per Sulemana" scrive oggi il Corriere di Bologna in prima pagina. Secondo tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Bologna Saranno Prossime Mosse