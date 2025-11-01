Bologna occupi palazzine? Ottieni case e alberghi

Lo schema è molto chiaro: se a Bologna non hai casa o sei sotto sfratto, basta che occupi un immobile pubblico e il Comune- visto che per Pd e compagni sgomberare è peggio che bestemmiare in Chiesa - ti trova subito una soluzione. Nel giro di qualche giorno, ecco servita una camera d’albergo in città o un alloggio popolare. La precondizione necessaria è lasciarsi manovrare dai califfi dell’abusivismo che rispondono al nome di Plat, abbreviativo di Platform, ovvero la Piattaforma di intervento sociale che detta la linea alla giunta più rossa d’Italia in materia di politiche abitative. La regola numero uno? Chi si prende immobili altrui va premiato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

