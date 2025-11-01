Bologna occupi palazzine? Ottieni case e alberghi

Lo schema è molto chiaro: se a Bologna non hai casa o sei sotto sfratto, basta che occupi un immobile pubblico e il Comune- visto che per Pd e compagni sgomberare è peggio che bestemmiare in Chiesa - ti trova subito una soluzione. Nel giro di qualche giorno, ecco servita una camera d’albergo in città o un alloggio popolare. La precondizione necessaria è lasciarsi manovrare dai califfi dell’abusivismo che rispondono al nome di Plat, abbreviativo di Platform, ovvero la Piattaforma di intervento sociale che detta la linea alla giunta più rossa d’Italia in materia di politiche abitative. La regola numero uno? Chi si prende immobili altrui va premiato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Bologna, occupi palazzine? Ottieni case e alberghi

News recenti che potrebbero piacerti

Cruciani: “Ilaria Salis vuole andare a Bologna in solidarietà ad alcune persone che hanno occupato un edificio vuoto. È una vergogna assoluta! Chiunque occupi, anche locali pubblici vuoti, va cacciato a pedate nel culo con l’intervento della forza pubblica!” - X Vai su X

City Vision Score 2025/2026: Bologna è la città più smart d'Italia e supera Milano! Parliamo del report a cura di Blum e Prokalos , realizzato per City Vision. Il nuovo City Vision Score ridefinisce la mappa dell'innovazione in Italia! Quest'anno la classifica evid - facebook.com Vai su Facebook

La protesta di 50 famiglie sfrattate a Bologna ha portato a una mezza soluzione - Mercoledì sera, a Bologna, circa cinquanta famiglie che per sei giorni avevano occupato una palazzina dopo i violenti e discussi sfratti avvenuti la settimana scorsa l’hanno liberata: il comune si è a ... Lo riporta ilpost.it