Bologna i convocati per il Parma | Immobile ancora out

Gazzetta.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ventisei i giocatori selezionati da Italiano in vista del match contro i ducali: assente l'ex capitano della Lazio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

bologna i convocati per il parma immobile ancora out

© Gazzetta.it - Bologna, i convocati per il Parma: Immobile ancora out

Altri contenuti sullo stesso argomento

bologna convocati parma immobileParma-Bologna, i 26 convocati di Italiano: Holm torna dalla squalifica, Immobile out - Il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei 26 convocati per Parma- Come scrive tuttomercatoweb.com

bologna convocati parma immobileBologna, Immobile a un passo dal rientro: di nuovo tra i convocati col Napoli? - Ciro Immobile lavora in parte con i compagni ma a quanto pare, secondo Tmw, non è ancora pronto per tornare. Scrive tuttonapoli.net

bologna convocati parma immobileParma-Bologna, i convocati: ancora fuori Immobile - Tutti presenti in casa Bologna domani per il derby dell'Emilia contro il Parma, con l'unica e sola eccezione di Ciro Immobile, rientrato parzialmente in gruppo ma disponibile probabilmente solo per la ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Bologna Convocati Parma Immobile