Blockchain e cybersecurity ecco come protegge email e documenti

Utilizzata prevalentemente in ambito finanziario, la tecnologia di certificazione distribuita può trasformarsi in uno strumento che consente di blindare le comunicazioni e fare un salto di qualità verso il rispetto dei regolamenti europei.

